Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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📚 ХАРДИ ТОМАС "ТЭСС ИЗ РОДА Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ" (ИСТОРИЧЕСКИЙ)*

📚 ХАРДИ ТОМАС "ТЭСС ИЗ РОДА Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ" (ИСТОРИЧЕСКИЙ)*

Имя английского писателя Томаса Гарди в сознании читателей давно и прочно связано с его самым известным романом — «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» с подзаголовком: «Чистая женщина, правдиво изображенная» (1891).

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