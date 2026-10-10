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WSJ прогнозирует нефтяным компаниям США рекордную прибыль на фоне конфликтов

WSJ прогнозирует нефтяным компаниям США рекордную прибыль на фоне конфликтов

Американские нефтеперерабатывающие компании могут завершить III квартал с рекордными финансовыми результатами.

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