Жители тюменской деревни рискуют остаться без дорог

Свердловская компания «Вест» планирует через суд получить право на снятие дорожного полотна в д. Якуши Чикчинского МО Тюменского района, если ее заставят выплатить 200 млн рублей в бюджет Тюменской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии