РЖД сообщили о нехватке тысяч машинистов

ОАО «Российские железные дороги» не хватает около 2,5 тысячи машинистов, в основном дефицит рабочей силы наблюдается на Восточном полигоне (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали), что связано с изменением грузопотоков.
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