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Россиянки раскрыли мешающие в построении карьеры факторы

Россиянки раскрыли мешающие в построении карьеры факторы

В бизнес-школе Сколково выяснили, что зачастую мешает женщинам построить карьеру. Аналитики изучили мнения 900 женщин-руководителей и предпринимателей.

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