В Астрахани состоится суд над мужчиной, совершившим двойное убийство более четверти века назад

На его след вышли при помощи одного отпечатка пальца. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек более 26 лет назад.
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