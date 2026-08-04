Банковские сайты под блокировкой: как обойти сбой с сертификатами

Крупные финансовые порталы страны попали под ограничения. Пользователи сообщают, что ресурсы «Сбера», «ВТБ», «Альфа-Банка», «Россельхозбанка» и «Уралсиба» перестали корректно отображаться в популярных зарубежных веб-обозревателях, таких как Google Chrome и Safari.
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