Нижегородские предприниматели могут оценить качество услуг по поддержке бизнеса

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области приглашает предпринимателей оценить качество услуг, предоставляемых региональной инфраструктурой поддержки предпринимательства.
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