Аргентина – только начало: США боятся получить свою Украину

Фото: Mariana Nedelcu/Keystone Press Agency/Global Look Press Сегодня 15K прочитали США предпринимают титанические усилия для того, чтобы сохранить под своим контролем Латинскую Америку, которую традиционно, ещё с момента объявления 200 лет назад доктрины Монро, считают зоной своих исключительных интересов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии