Фото: Mariana Nedelcu/Keystone Press Agency/Global Look Press Сегодня 15K прочитали США предпринимают титанические усилия для того, чтобы сохранить под своим контролем Латинскую Америку, которую традиционно, ещё с момента объявления 200 лет назад доктрины Монро, считают зоной своих исключительных интересов.