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Аргентина – только начало: США боятся получить свою Украину

Аргентина – только начало: США боятся получить свою Украину

Фото: Mariana Nedelcu/Keystone Press Agency/Global Look Press Сегодня 15K прочитали США предпринимают титанические усилия для того, чтобы сохранить под своим контролем Латинскую Америку, которую традиционно, ещё с момента объявления 200 лет назад доктрины Монро, считают зоной своих исключительных интересов.

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