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Царьград

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Бастрыкин взял на контроль дело о перестрелке у элитного ЖК "Тихвин" в Екатеринбурге

Бастрыкин взял на контроль дело о перестрелке у элитного ЖК "Тихвин" в Екатеринбурге

Глава СК России потребовал доложить о ходе расследования инцидента.Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о разборках, которые произошли 27 июня рядом с элитным жилым комплексом "Тихвин" в Екатеринбурге.

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