Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Если бы Сталин не провол чистики, мы ьы не выйграли ВОВ. И сечас не обходимо срочно наказывать тех людей, которые меш...Почему в России т...
  • Elena Bageeva
    Очень грустно и мерзопакостно. Вот тут и задумаешься - гуманизм с надеждой на перевоспитание этих чиновнических ублюд...Почему в России т...
  • Игорь Василевский
    Хорошие будут удобрения! Хороший нацик - это дохлый нацик. И, желательно, под зеленым травяным коврикомЭТУ ПЛОТИНУ ОБЯЗА...

УКРАИНА: НОВОСТИ 08.05.2022 вечер

УКРАИНА: НОВОСТИ 08.05.2022 вечер

ФОТО: АРСЕНАЛ ВСУ С ПЕРЕДОВОЙ ПРЕВРАТИЛСЯ В ТРОФЕИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА Председатель правления СДД, депутат Госдумы Александр Бородай несколько дней провёл на передовой вместе с отрядами Союза добровольцев Донбасса и показал внушительные трофеи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх