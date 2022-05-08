УКРАИНА: НОВОСТИ 08.05.2022 вечер

ФОТО: АРСЕНАЛ ВСУ С ПЕРЕДОВОЙ ПРЕВРАТИЛСЯ В ТРОФЕИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА Председатель правления СДД, депутат Госдумы Александр Бородай несколько дней провёл на передовой вместе с отрядами Союза добровольцев Донбасса и показал внушительные трофеи.