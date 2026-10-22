Ди-энд «Нью-Орлеан Сейнтс» Кэм Джордан и раннинбек Элвин Камара посетили матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Барселоной» (4:2), который состоялся 20 октября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
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