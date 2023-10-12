«Не он ли перевел $150 млн ВСУ?»: возвращение Фридмана возмутило россиян

Будет по этому поводу жесткая позиция Путина - включатся все механизмы. Не будет - уедет Фридман, вывезет свои деньги и еще и поржет над дураками, которых надул.

Владимир Елкин

У таких "отъехавших" из России воров-олигархов, вытягивающих из доставшихся на халяву российских активов все соки в своих шкурных интересах, нужно национализировать и вернуть государству все активы...и пусть катятся на все четыре стороны! А ещё лучше - кайло с лопатой в руки и...на север - строить под охраной северную железную дорогу!