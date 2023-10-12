Почему Фридман вернулся в Россию из-за рубежа Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман на момент начала спецоперации на Украине проживал в Великобритании.
«Не он ли перевел $150 млн ВСУ?»: возвращение Фридмана возмутило россиян
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Будет по этому поводу жесткая позиция Путина - включатся все механизмы. Не будет - уедет Фридман, вывезет свои деньги и еще и поржет над дураками, которых надул.
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13 час.
Tania Еременко
Его влиятельная тень и тут подсуетилась.😱💀👺
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4 час.
Владимир Елкин
У таких "отъехавших" из России воров-олигархов, вытягивающих из доставшихся на халяву российских активов все соки в своих шкурных интересах, нужно национализировать и вернуть государству все активы...и пусть катятся на все четыре стороны! А ещё лучше - кайло с лопатой в руки и...на север - строить под охраной северную железную дорогу!
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2 час.
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