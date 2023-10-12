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  • Александр Нефеденков
    Это клоун Зе, крутится как уж на горячей сковородке, лишь бы привлечь к себе внимания. А то спонсоры уже переключили ...Всемогущий Путин:...
  • Владимир Елкин
    У таких "отъехавших" из России воров-олигархов, вытягивающих из доставшихся на халяву российских активов все соки в с...«Не он ли перевел...
  • Надежда
    Это животное много лет уродовало сознание нашим детям!((😡Палестина. 12.10....

«Не он ли перевел $150 млн ВСУ?»: возвращение Фридмана возмутило россиян

«Не он ли перевел $150 млн ВСУ?»: возвращение Фридмана возмутило россиян

  Почему Фридман вернулся в Россию из-за рубежа​ Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман на момент начала спецоперации на Украине проживал в Великобритании.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Будет по этому поводу жесткая позиция Путина - включатся все механизмы. Не будет - уедет Фридман, вывезет свои деньги и еще  и поржет над дураками, которых надул.
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13 час.
Tania Еременко
Его влиятельная тень и тут подсуетилась.😱💀👺
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4 час.
Владимир Елкин
У таких &quot;отъехавших&quot; из России воров-олигархов, вытягивающих из доставшихся на халяву российских активов все соки в своих шкурных интересах, нужно национализировать и вернуть государству все активы...и пусть катятся на все четыре стороны! А ещё лучше - кайло с лопатой в руки и...на север - строить под охраной северную железную дорогу!
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2 час.

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