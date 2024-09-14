Личное оружие Сталина: сколько «стволов» было у вождя народов

Точный «ассортимент» личного оружия Иосифа Сталина на данный момент неизвестен. Документально подтверждённых сведений о наличии того или иного «ствола» у «отца народов» нет, но всё-таки кое-какую информацию из архивов и свидетельств современников получить можно.