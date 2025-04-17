Плюс-сайз блогерша пожаловалась на аэропорт из-за отказа везти её в инвалидном кресле

Звезда соцсетей рассказала о «вопиющей дискриминации» в отношении «толстых путешественников». 28-летняя Джелинн Чейни обвинила Международный аэропорт Сиэтл/Такома в нарушении прав людей после того, как ей не помогли с креслом-коляской.