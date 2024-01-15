Пермский депутат после хамского поста об СВО объявлен в международный розыск

Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев объявлен в международный розыск. Он сбежал из России в Казахстан после того, как опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации на Украине.
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