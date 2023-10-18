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Районная неделя

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Дополнительную влажную уборку провели в доме на Нарвской

Сотрудники управляющей компании провели влажную уборку в доме 15, корп. 3 на Нарвской улице. Об этом сегодня сообщили в ГБУ «Жилищник района Войковский» — Выполнена влажная уборка мест общего пользования указанного жилого дома.

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