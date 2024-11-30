Кирилл Стрельников Если бы Россия была анодом, то от количества отрицательных сигналов в ее направлении в течение последней недели можно было бы запитать половину Евразии: "Штаты обсуждают поставку Украине крылатых ракет JASSM, что позволит с территории Украины обстреливать российские регионы по Питер, Вологду, Нижний Новгород и Астрахань включительно".
Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Как я понимаю, "если последует удар по Москве" именно - массированный, а не дроном каким-то, то ответ будет уже в "Центры принятия решений" за океаном и на "острове".
Ответить
18 час.
ВА
Владимир Акулов
Есть система *Мертвая рука*...Которая автоматически активирует все наши ракеты на море , в шахтах и в воздухе на самолетах , если Правительство погибло...И от США и Англии останется только горячий пепел...
Ответить
10 час.
W
Walery
Это сделает "Периметр"!!!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии