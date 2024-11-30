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Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием

Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием

Кирилл Стрельников Если бы Россия была анодом, то от количества отрицательных сигналов в ее направлении в течение последней недели можно было бы запитать половину Евразии: "Штаты обсуждают поставку Украине крылатых ракет JASSM, что позволит с территории Украины обстреливать российские регионы по Питер, Вологду, Нижний Новгород и Астрахань включительно".

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как я понимаю, &quot;если последует удар по Москве&quot; именно - массированный, а не дроном каким-то, то ответ будет уже в &quot;Центры принятия решений&quot; за океаном и на &quot;острове&quot;.
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18 час.
ВА
Владимир Акулов
Есть  система  *Мертвая  рука*...Которая  автоматически  активирует  все  наши  ракеты  на  море  ,  в  шахтах  и  в  воздухе  на  самолетах  ,  если  Правительство  погибло...И  от  США  и  Англии  останется  только  горячий  пепел...
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10 час.
W
Walery
Это сделает &quot;Периметр&quot;!!!
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