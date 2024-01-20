Дом Коммерческого собрания приглашает жителей Архангельска на «Зимний джаз»

Концерт пройдёт в следующее воскресенье — 28 января, в 12:30 — в городском комплексе музея «Малые Корелы»Концерт пройдёт в следующее воскресенье — 28 января, в 12:30 — в городском комплексе музея «Малые Корелы»Слушателей ждут известные джазовые композиции в исполнении юных музыкантов и их профессиональных наставников, учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Архангельска и Северодвинска, а также молодёжного эстрадно-джазового оркестра под управлением Дениса Овчинникова.
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