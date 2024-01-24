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Отключение электричества на левом берегу Новосибирска прокомментировали в РЭС

Отключение электричества на левом берегу Новосибирска прокомментировали в РЭС

Часть Кировского района в Новосибирске внезапно оказалась без света. Массовое отключение электричества в Кировском районе Новосибирска ночью с 23 на 24 января прокомментировали в АО «РЭС» «Восточные электрические сети».

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