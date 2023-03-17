Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство в Московской области

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство четырех человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества (ч.
Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство четырех человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества (ч.
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