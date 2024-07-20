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Алис о глубокой позиции на приеме в матче против Штруффа: «Старался играть немного в стиле Медведева»

Алис о глубокой позиции на приеме в матче против Штруффа: «Старался играть немного в стиле Медведева»

Француз победил 6:3, 7:6(2) и впервые вышел в финал турнира ATP. – Вчера ты сказал, что здесь тебе нравится играть агрессивно, рано встречать мяч, рисковать, и это заметно на твоей подаче.

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