Захарова назвала полным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке

Усилия главы Госдепа Блинкена привели к десяткам тысяч жертв Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала полным провалом американской администрации ситуацию на Ближнем Востоке.
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