В России школьник перевёл родителю 4,6 млн рублей с загадочной пометкой "67"

Школьник перевёл родителю 4,6 млн рублей, сопроводив операцию загадочной пометкой "67". Это оказался самый крупный перевод от ребёнка родителю за первое полугодие 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Россия возродила ...
- Россия уходит в т...
- Порты заблокирова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым