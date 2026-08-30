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Царьград

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В России школьник перевёл родителю 4,6 млн рублей с загадочной пометкой "67"

В России школьник перевёл родителю 4,6 млн рублей с загадочной пометкой "67"

Школьник перевёл родителю 4,6 млн рублей, сопроводив операцию загадочной пометкой "67". Это оказался самый крупный перевод от ребёнка родителю за первое полугодие 2026 года.

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