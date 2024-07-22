На Гавайях открылся первый в мире сервис «МРТ для автомобилей»

В сервисном центре компании BMW в Гонолулу запустили услугу, которую сравнивают с процедурой МРТ. «Пациентами» в данном случае выступают автомобили клиентов, которые проходят быстрое и всестороннее сканирование.
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