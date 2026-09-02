«Ваши базы превратились в руины»: в КНР смеются над завязшими в Иране американцами

США вынуждены тратить дорогостоящие ракеты-перехватчики для уничтожения дешевых иранских дронов, которыми КСИР массово атакует военные базы США на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Удары будут усиле...
- NYT: закрытие мос...
- Удары будут усиле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым