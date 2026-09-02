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Несекретные материалы

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«Ваши базы превратились в руины»: в КНР смеются над завязшими в Иране американцами

«Ваши базы превратились в руины»: в КНР смеются над завязшими в Иране американцами

США вынуждены тратить дорогостоящие ракеты-перехватчики для уничтожения дешевых иранских дронов, которыми КСИР массово атакует военные базы США на Ближнем Востоке.

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