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Копеечка - Объявления Донбасса

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1 комнатная квартира 36кв.м улица Тренева Киевский район в Донецке - 4 200 000 руб

1 комнатная квартира 36кв.м улица Тренева Киевский район в Донецке - 4 200 000 руб

Продается однокомнатная квартира на первом этаже блочного дома .На окнах решетки, не угловая, кондиционер, мебель на кухне.

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