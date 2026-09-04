1 комнатная квартира 36кв.м улица Тренева Киевский район в Донецке - 4 200 000 руб

Продается однокомнатная квартира на первом этаже блочного дома .На окнах решетки, не угловая, кондиционер, мебель на кухне.
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