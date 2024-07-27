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Тренер «Легиона» из Махачкалы: «Есть у нас один подозрительный – с украинской фамилией. Чуркой соперника назвал. Хотели ему чуть-чуть СВО устроить. Но парень очень хороший»

Тренер «Легиона» из Махачкалы: «Есть у нас один подозрительный – с украинской фамилией. Чуркой соперника назвал. Хотели ему чуть-чуть СВО устроить. Но парень очень хороший»

«Есть у нас один подозрительный – с украинской фамилией: «Ты че, украинец, что ли?» Он говорит: «Я русский!» Мы хотели ему чуть-чуть СВО устроить, перевоспитывать его от нацизма.

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