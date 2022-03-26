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Швентек станет первой ракеткой мира

20-летняя Ига Швентек 4 апреля станет первой ракеткой мира. Завершившую карьеру Эшли Барти уберут из рейтинга, а полька обыграла Викторию Голубич во втором круге турнира в Майами (6:2, 6:0) и гарантировала себе попадание на первое место.

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