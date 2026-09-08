Григорий Лукьянцев из МИД России заявил, что ряд европейских стран устанавливают привилегии для титульной нации, дискриминируя остальное население.
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