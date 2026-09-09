В Зубцове росгвардейцы провели профориентационный урок для старшеклассников

В Зубцове представители Росгвардии провели урок для школьников. В рамках ежегодной акции «Дни Росгвардии», приуроченной к 10-летию ведомства и 215-й годовщине со дня образования войск правопорядка, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Зубцовскому району Управления Росгвардии по Тверской области организовали встречу с учащимися 10 и 11 классов МБОУ СОШ № 1 города Зубцов.
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