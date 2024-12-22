Украина снова атакует топливные склады России. В Орловской области вспыхнул крупный пожар

Топливный склад в Орловской области на западе России загорелся после украинской атаки с использованием дронов, следует из сообщения, опубликованного губернатором региона Андреем Клычковым на платформе Telegram в ночь с субботы на воскресенье, пишет dpa.
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