Как вы нам дороги: насколько подскочили продуктовые ценники в Уссурийске (фото до и после)

Как вы нам дороги: насколько подскочили продуктовые ценники в Уссурийске (фото до и после)

Фиксируем цены на продукты в Уссурийске (фото) Роста цен на некоторые продукты в течение марта избежать не удалось — такой вывод напрашивается сам, если внимательно мониторить цифры на полках в магазине.

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