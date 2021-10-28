Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки Украине летального оружия

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер считает, что всем союзникам Вашингтона необходимо снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера.
ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер считает, что всем союзникам Вашингтона необходимо снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера.
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