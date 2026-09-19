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Амурская женщина предстанет перед судом за смерть сожителя во время домашнего конфликта

В Амурской области женщина предстанет перед судом по обвинению в умышленном убийстве. По данным Следственного комитета, 41-летняя амурчанка нанесла удар деревянной скалкой по голове своему сожителю во время ссоры в быту, что привело к его гибели.

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