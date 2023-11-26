Тренер Тарасова похвалила фигуристку Муравьеву за попытку тройного акселя

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о выступлении ученицы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьи Муравьевой на шестом этапе Гран-при России в Москве и отметила, что фигуристка пока не готова к исполнению элементов ультра-си.
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