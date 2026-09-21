В Европе испугались прямого конфликта с Россией после выборов в Госдуму

После того, как в РФ состоялись выборы в Госдуму, в Европе снова заговорили о возможном прямом конфликте с Россией.
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