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Госдеп одобрил продажу Израилю F-15 на почти 19 миллионов долларов

Госдеп США одобрил продажу истребителей F-15 Израилю на сумму 18,82 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили на сайте Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США.

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