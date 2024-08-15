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  • лина любимцева
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Битва за музыкальное наследие: семья Юрия Шатунова победила Андрея Разина в суде

Битва за музыкальное наследие: семья Юрия Шатунова победила Андрея Разина в суде

Семья Юрия Шатунова одержала победу над Андреем Разиным в суде.Андрей Разин разгромлен. Стало известно, что исключительные права на 23 песни покойного Юрия Шатунова теперь полностью принадлежат его близким родственникам – жене и подрастающим детям.

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