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Рецепт теплого салата из перца, авокадо и кукурузы для здорового сердца и пищеварения

Рецепт теплого салата из перца, авокадо и кукурузы для здорового сердца и пищеварения

Благодаря наличию клетчатки кукуруза полезна для желудочно-кишечного тракта. Она нормализует перистальтику кишечника, создает питательную среду для полезной микрофлоры и дает чувство насыщения на длительное время.

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