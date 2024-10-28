Рецепт теплого салата из перца, авокадо и кукурузы для здорового сердца и пищеварения

Благодаря наличию клетчатки кукуруза полезна для желудочно-кишечного тракта. Она нормализует перистальтику кишечника, создает питательную среду для полезной микрофлоры и дает чувство насыщения на длительное время.
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