Нарушена Конституция РФ: свердловский суд поддержал депутата Чачина, попавшего под уголовное дело

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) нарушило принципы Конституции РФ, отменив собственное решение о пересмотре дела в отношении компания «Техностройкомплект» (ТСК) и «Сити Билдинг», связанных с депутатом гордумы Екатеринбурга Виталием Чачиным, заявил URA.
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