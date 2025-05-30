Только «Краснодар» и «Пари НН» закончили 2024 финансовый год с прибылью от трансферов. У «Зенита» наибольший убыток в РПЛ – 3,8 млрд

РФС опубликовал ключевые показатели клубов РПЛ за 2024 финансовый год. Согласно представленным документам, лучшие показатели по статье «Прибыль/убыток от выбытия и приобретения регистраций игроков» – у принадлежащей Сергею Галицкому команды.
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