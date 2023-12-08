Собянин утвердил постоянные выплаты на приобретение льготных лекарств

С 2024 года программы компенсационных выплат на приобретение льготных лекарств станут постоянными. Речь идет о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью и больных диабетом и муковисцидозом, уточнил Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии