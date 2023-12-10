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США убивают сами себя, вкладывая все силы в создание рабочих мест в зеленой энергетике

США убивают сами себя, вкладывая все силы в создание рабочих мест в зеленой энергетике

Субсидии для отрасли зеленой энергетики согласно Закону о сокращении инфляции (IRA) представляются администрацией президента Джо Байдена в качестве стимула экономического роста и создания рабочих мест в США.

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