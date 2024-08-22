SHAMAN спел дуэтом с мальчиком, отец которого погиб на спецоперации

скриншот видео На своем концерте в честь Дня российского флага 22 августа на Красной площади SHAMAN (Ярослав Дронов) спел дуэтом с Егором Бахаревым – 11-летним мальчиком, чей отец героически погиб в зоне специальной военной операции.
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