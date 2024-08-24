WP: США могут скорректировать помощь Киеву из-за Курской области

Содержание пакетов военной помощи Киеву может измениться из-за ситуации в Курской области. Данные корректировки сейчас обсуждаются во администрации США, пишет RT со ссылкой на The Washington Post.
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