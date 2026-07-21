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«Ахмат» отдал Луну Диале в аренду аргентинскому «Унион Санта-Фе». Хавбек второй сезон подряд проведет на родине

«Ахмат» объявил об уходе Мауро Луны Диале на правах аренды в «Унион Санта-Фе». 27-летний полузащитник проведет в аргентинском клубе сезон-2026/27.

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