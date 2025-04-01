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The New York Times: «Мы классно надрали задницу русским на Украине, но тупые хохлы все испортили»

The New York Times: «Мы классно надрали задницу русским на Украине, но тупые хохлы все испортили»

  .спецслужбы США против российских офицеров, систем вооружений, складов и техники. 30.03.2025 вышла статья-расследование в The New York Times.

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Комментарии
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Александр
Ну статья это не секрет. А то что вот мы бздим пиндосам ответить адекватно,то это факт! Возражение только аргументированное пожалуйста.
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7 час.
В
ВАЛЕНТИНА
Добавьте   синагоги:  иудеи  поклоняются  Козлу  Бафомету, которого  христиане  ассоциируют  из-за  копыт и  хвоста с Сатаной  (Дьяволом).
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1 час.
Игорь Миронов
Аргументированно: Вы президент большой страны. Вы ответственны за настоящее и будущее страны. Начнете ли Вы термоядерную войну в которой погибнет мир? И СТРАНА ТОЖЕ.
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37 мин.
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