The New York Times: «Мы классно надрали задницу русским на Украине, но тупые хохлы все испортили»

Александр Ну статья это не секрет. А то что вот мы бздим пиндосам ответить адекватно,то это факт! Возражение только аргументированное пожалуйста.

В ВАЛЕНТИНА Добавьте синагоги: иудеи поклоняются Козлу Бафомету, которого христиане ассоциируют из-за копыт и хвоста с Сатаной (Дьяволом).