Политический деятель из Франции Флориан Филиппо проинформировал о том, что если западные государства решат удовлетворить просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче украинской стороне подвергшихся заморозке активов Российской Федерации, они столкнуться с жесточайшими ответными мерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии