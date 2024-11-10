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Филиппо: Передача суверенных активов РФ Киеву приведёт к ужасающему ответу

Филиппо: Передача суверенных активов РФ Киеву приведёт к ужасающему ответу

Политический деятель из Франции Флориан Филиппо проинформировал о том, что если западные государства решат удовлетворить просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче украинской стороне подвергшихся заморозке активов Российской Федерации, они столкнуться с жесточайшими ответными мерами.

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