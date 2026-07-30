Аргументы недели
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Аргументы недели

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Возвращение тепла: как изменится погода в пятницу после прохладной недели

Возвращение тепла: как изменится погода в пятницу после прохладной недели

Жителей Москвы и Подмосковья ждет жара в последние выходные июля. Как сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин интернет-изданию «Подмосковье сегодня», воздух местами прогреется до +32 градусов.

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