Возвращение тепла: как изменится погода в пятницу после прохладной недели

Жителей Москвы и Подмосковья ждет жара в последние выходные июля. Как сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин интернет-изданию «Подмосковье сегодня», воздух местами прогреется до +32 градусов.
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